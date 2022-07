Anitta recebe alta e deixa hospital em São Paulo: ‘Seguirei me cuidando’

Anitta recebeu alta na tarde desta segunda-feira, 25, e deixou o hospital Vila Nova Star, da Rede D´or, em São Paulo, onde passou por uma sua cirurgia de endometriose na última quarta-feira, 20. Com o resultado positivo dos exames, os médicos permitiram que ela voltasse para a casa. A cantora seguia sem previsão de alta até o último boletim médico, divulgado pela manhã.

No Instagram, Anitta comunicou aos fãs – por meio de uma publicação com algumas fotos dos dias em que esteve internada – que estava indo para a casa. Ela ainda fez um alerta: “Endometriose: saio dessa experiência desejando que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento dessa doença que afeta tanta gente mas é, ao mesmo tempo, tão pouco falada. Seguirei me cuidando, mas agora livre da etapa mais difícil que foi o diagnóstico e a cirurgia”.

“Meu agradecimento mais aliviado à equipe de médicos que cuidou de mim nesse processo @drmauricioabrao, @draludhmilahajjar, Dr. Miguel Srougi, Dra. Fabiola e Dra. Mirca. Enfim, foi uma equipe de peso. Médicos, enfermeiros, grandes super-heróis. Gratidão. Já já volto com tudo, lutando para que as mulheres todas tenham acesso à tudo que diz respeito à esse filme de terror que é a endometriose e que, principalmente, sejam tratadas com a seriedade e o respeito que essa doença requer. Não tenham vergonha de buscarem ajuda”, finalizou a cantora.

Incômodo pós-cirúrgico

No domingo, 24, a cantora usou o Twitter para reclamar do incômodo pós-cirúrgico. “Que recuperação maldita, viu? Dói, Senhor. Quem aqui já fez essa cirurgia, pelo amor de Deus?”, escreveu.

A cantora recebeu diversas respostas das seguidoras. “A impressão que dá é que não vai desinchar nunca”, declarou.