Anitta publica foto com biquíni de R$ 7 mil

Neste domingo, 30, a cantora Anitta, 30 anos, compartilhou uma foto usando um biquíni de R$ 7 mil e web reage. Perto do dia do MET Gala, a Girl From Rio exibiu as curvas definidas e chamou a atenção dos internautas.

Em um modelo vintage da marca Chanel e usando botas com plumagem branca, a nova integrante do Republic Records escreveu na legenda: “Eu amo um modelo vintage”.

O modelo do ano de 1996 já foi usado também pela influencer e multimilionária Kim Kardashian em 2018 e só deve ser encontrado em brechós, por volta de US$ 1.450, o equivalente a R$ 7 mil.