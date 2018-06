Anitta prepara mais uma edição da festa infantil ‘Show das Poderosinhas’

A cantora carioca Anitta anunciou nesta segunda-feira, 18, a realização de mais uma edição da sua festa infantil Show das Poderosinhas em São Paulo para outubro.

O show, realizado anualmente no Dia das Crianças, especialmente voltado para os fãs infantis, este ano ocorre no dia 13 de outubro, um sábado, no Credicard Hall.

A venda de ingressos para o show começa no dia 22 de junho pelo site da realizadora do evento. Os valores variam entre 100 e 300 reais (inteira), a depender do setor.

Desde 2015, Anitta realiza o seu Show das Poderosinhas em eventos por todo o País. Nas apresentações, Anitta canta seus sucessos e também músicas de outros artistas, com todo o conceito voltado para os seus fãs mais jovens.

Esta será a primeira edição do evento desde que a cantora se sagrou a grande vencedora da nova premiação da MTV, o MIAW, voltada para os millennials. Na edição do Brasil, ela recebeu os prêmios de artista musical do ano, colaboração por Downtown, com o colombiano J Balvin, e ‘Hino do Ano’ com Vai Malandra. No México, ela ganhou o hit do ano por Downtown.