Anitta participa de programa de Jimmy Fallon e diz que quer ‘buscar o impossível’

Anitta segue apostando na carreira internacional. Ela participou do programa estadunidense The Tonight Show, comandado por Jimmy Fallon, que não poupou elogios à cantora e fez perguntas relacionadas à carreira dela. Anitta contou que começou a cantar em espanhol há quatro anos e em inglês há cerca de um ano.

Ela também relembrou que possui 12 anos de carreira no Brasil.

A cantora comentou sobre a busca de se tornar uma artista internacional. “Quando eu comecei a fazer sucesso no Brasil, eu comecei a buscar o próximo passo, queria fazer algo desafiador. Alguém me disse que, para os brasileiros, era impossível atravessar as fronteiras. E, sempre que eu ouço a palavra ‘impossível’, eu quero seguir nessa direção”, comentou Anitta, o que a fez ganhar aplausos da plateia.

Jimmy Fallon relembrou que a cantora irá participar da próxima edição do Coachella em abril. Anitta afirmou que, no festival, ela quer “levar o Brasil e as favelas para o palco”.

A cantora também fez brincadeiras sobre a sua vida amorosa. Ela disse que, como viaja a várias partes do mundo, ela possui “muitas opções”.

O apresentador então fez perguntas sobre o novo lançamento internacional de Anitta, Boys Don’t Cry. Ela contou que o gosto por uma “vibe rock” surgiu durante a adolescência e que a banda Panic! At The Disco foi a referência para a música.

Anitta falou sobre o preconceito que o ritmo que deu início à carreira dela, o funk, sofre no Brasil. “É como o hip hop dos anos 1990 nos Estados Unidos. Sofre muito preconceito porque vem do gueto e das pessoas pobres das comunidades”.

A cantora ainda comentou que as pessoas pensam “se ela mexe a bunda, então é burra”, em relação ao preconceito que as mulheres que dançam funk sofrem. “Eu quero mostrar outro lado. Tipo ‘eu mexo a minha bunda, mas eu posso ser inteligente. Eu posso fazer outros ritmos’, sabe?”, ela disse, novamente ganhando aplausos após a fala.

Jimmy também lembrou que Anitta dirigiu, com Christian Breslauer, diretor responsável por clipes de The Weeknd, Doja Cat e Charlie Puth, o clipe de Boys Don’t Cry. Ela respondeu dizendo que se inspirou em filmes que gosta, como Noiva em Fuga, Harry Potter e Beetlejuice.

A cantora brincou que o vídeo mostra 50 ex-namorados correndo atrás dela e que isso faz um paralelo com a sua vida real. “Eu não choro pelos caras, eles que choram por mim”, afirmou após Jimmy brincar que ela choraria também.

Ao final, o apresentador elogiou a convidada e pediu para que ela não pare o que está fazendo. “Eu te amo e, por favor, volte sempre”, encerrou Jimmy.

Anitta também fez a primeira apresentação ao vivo de Boys Don’t Cry no programa.

O vídeo da apresentação pode ser conferido no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=fb2QcLXADJI