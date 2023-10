Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza concorrem ao Prêmio Multishow 2023; veja indicados e como votar

O Prêmio Multishow divulgou nesta segunda-feira, 9, os indicados para as categorias de votação popular. Nomes como Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza foram destaque entre as nomeações, além da música Tá Ok, hit de Dennis DJ e Kevin O Chris.

Neste ano, a premiação completa 30 anos de existência. A cerimônia ocorre no dia 7 de novembro e, pela primeira, será transmitida também na TV Globo, além do canal Multishow. Ludmilla, Tata Werneck e Tadeu Schmidt serão os responsáveis pela apresentação.

O público pode votar em cinco categorias: Clipe TVZ do Ano, Show do Ano, Voz do Ano, Hit do Ano e Categoria Brasil. Esta última é novidade – a organização selecionou 27 canções que estão fazendo sucesso em cada estado do País. Após votação, elas serão reduzidas para cinco finalistas.

A votação do público já está aberta e pode ser feita pelo site do Prêmio Multishow até o dia 5 de novembro. Veja os principais indicados:

Clipe TVZ do Ano

Funk Rave, de Anitta

Pilantra, de Anitta e Jaó

Campo de morango, de Luísa Sonza

Conexões de máfia, de Matuê e Rich the Kid

Fé nas malucas, de Iza e MC Carol

Tá Ok, de Dennis e Kevin O Chris

Hit do Ano

Zona de perigo, de Leo Santana

Posturado e calmo, de Leo Santana

Chico, Luísa Sonza

Erro gostoso, de Simone Mendes

Nosso quatro, de Ana Castela

Tá Ok, de Dennis e Kevin O Chris

Show do ano

Ludmilla com Numanice (2023)

Ludmilla com Rock in Rio (2022)

BaianaSystem e Olodum com OlodumBaiana

BK com ICARUS

Marisa Monte com Turnê Portas (2023)

Titãs com turnê Titãs Encontro (2023)

Voz do Ano

Gloria Groove

Iza

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marina Sena