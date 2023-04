Cultura Anitta lança parceria com Hitmaker, um dos últimos singles em parceria com a Warner Music

Após Anitta anunciar o fim da sua parceria com a Warner Music no início deste mês após expor publicamente sua insatisfação contra a gravadora, a brasileira anunciou o lançamento de um dos seus últimos trabalhos feitos na empresa. Nu é uma parceria com letra em português feita com o duo de produtores e compositores Hitmaker. A composição é assinada por André Vieira, Bárbara Dias, KLISMMAN, Romeu R3, Tállia, além da própria dupla.

“Acho Nu sexy e divertida. Estou muito feliz com essa parceria! Esses elementos brasileiros, com pitada de pop, dão esse gostinho sensual e dançante! Eu estou só no replay”, comentou a cantora.

Anitta assina com nova gravadora

Segundo a revista americana Variety, a artista assinou contrato com a gravadora Republic Records, selo do grupo Universal. Artistas como Ariana Grande, Taylor Swift e The Weeknd fazem parte da empresa.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa da cantora, mas não obteve resposta até o momento da publicação. O espaço permanece aberto.