Anitta lança música com MC Ryan SP

Nesta quinta-feira, 27, a cantora Anitta, 30 anos, lançou uma nova parceria musical. Em um ritmo dançante, a musa do Girl From Rio dessa vez apostou em uma colaboração brasileira. O feat com MC Ryan SP se chama Vai Vendo. A música é o segundo hit – de dois – que encerram o contrato de Anitta com a Warner Music, após 11 anos juntos.

MC Ryan SP ficou conhecido pela música de trends e dancinhas no Tiktok Tubarão Te Amo. O lançamento tem assinatura de Léo Rocatto, Romeu R3, Vinicius Poeta, Matheus Araujo, Johnny Carvalho e Donatto. Na canção, Anitta fala sobre uma mulher que chama a atenção e instiga o bonde.

No último dia 20, a intérprete de Envolver lançou outra música, Nu, em colaboração com Hitmaker.