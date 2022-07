Anitta lança clipe de ‘Tropa’, música em parceria com o jogo Free Fire

A cantora Anitta lançou nesta quarta-feira, 29, a música Tropa, em parceria com o cantor Luck Muzik e o jogo Free Fire. O lançamento chegou acompanhado de um clipe cheio de ação e adrenalina, onde a artista incorpora uma personagem do universo gamer. A canção foi produzida especialmente para o jogo, que ganhará uma personagem inspirada em Anitta, chamada “A Patroa”, disponível a partir de sábado, 2 de julho.

Com uma mistura de pop, funk e referências do jogo, Luck Muzik, filho de Mr. Catra e referência no cenário do trap funk, celebrou a parceria com a cantora “é uma honra e uma satisfação estar trabalhando com a Anitta, uma das maiores artistas que temos no Brasil e no mundo. Em pleno 2022, a gente poder proporcionar experiências e aprendizado me deixa muito feliz. Anitta é braba”.