Cultura Anitta grava clipe com look nostálgico e cena polêmica gera críticas

Anitta prepara um novo projeto para ser lançado em breve. Nesta quinta, 26, a cantora gravou um clipe na comunidade da Tijuquinha, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A dona do hit Girl From Rio fez a alegria dos moradores com a sua presença e trouxe um sentimento de nostalgia. Isso porque ela vestiu um look característico aos do funk carioca nos anos 1990 e 2000, sendo mencionada pelo perfil oficial da Furacão 2000, produtora de sucesso e que revelou diversos nomes no funk.

Nas redes sociais, vídeos mostram Anitta interagindo com os fãs que acompanhavam a gravação do clipe.

Porém, uma outra cena flagrada entrou para os assuntos mais comentados. Trata-se de uma simulação de sexo oral na qual a artista aparece agachada em frente a um homem. Entretanto, não foram dados mais detalhes sobre a cena, somente que faz parte de um projeto audiovisual.