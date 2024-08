Anitta exalta Rebeca Andrade: ‘Essa rainha usou minha música durante toda a competição’

O ouro de Rebeca Andrade no solo da ginástica rendeu diversas homenagens nas redes sociais nesta segunda-feira, 5, – inclusive de Anitta. A cantora lembrou que a atleta usou um trecho da música dela, Movimento da Sanfoninha, para se apresentar durante toda a competição, e aproveitou a oportunidade para parabenizá-la.

Na postagem, que a cantora escreveu em inglês e português, Anitta lembrou: “Essa rainha usou minha música durante toda a competição em sua apresentação solo e me sinto muito emocionada e orgulhosa como todo brasileiro neste momento. Obrigada, Rebeca, por nos representar tão lindamente e por usar minha música. Isso significa o mundo para mim”. Veja a postagem aqui .

No trecho em português, a cantora lembrou as dificuldades dos atletas brasileiros: “A maior medalhista brasileira da história! Rainha! obrigada por representar o Brasil tão bem. Só quem é brasileiro sabe como é difícil ser atleta no nosso País. Precisa ter muito amor, resistência e vontade, no lugar de todo o resto que tanto falta”, escreveu.

Além de Movimento da Sanfoninha, de 2014, Rebeca usou trecho de Baile de Favela, lançada por MC João em 2016 e End of Time, da Beyoncé, lançada em 2011.