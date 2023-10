Anitta escolhe pratos dos amigos, mas não banca jantares e viagens, diz influenciador

Anitta banca as viagens que faz com os amigos? O influenciador Juliano Floss, que ganhou fama no TikTok e se tornou amigo da cantora, respondeu à pergunta em sua participação no programa De Frente com Blogueirinha desta segunda-feira, 2.

“A Anitta não paga não para você ir nas viagens?”, questionou a apresentadora. Juliano disse que não e completou: “Mas por que ela pagaria? É muito caro para ela pagar para todo mundo. Se ela for pagar de todas as pessoas que ela chama, ela vai falir”.

A Blogueirinha perguntou onde os amigos e influenciadores ficam quando viajam com a cantora. O influenciador explicou que todos ficam na mesma casa, geralmente alugada por uma plataforma online, e que todos dividem o valor da estadia. “Só porque ela é muito rica ela tem que pagar para todo mundo?”, brincou.

Juliano contou que Anitta tem o hábito de escolher os pratos dos amigos durante a viagens. “Ela pede toda a comida de todo mundo na mesa, toda vez, porque ela é muito boa nisso. Ela sempre pede as melhores comidas do restaurante.”

“Mas rola um medinho, será que ela vai escolher algo caro?”, perguntou Blogueirinha. O influenciador respondeu que já aconteceu da cantora escolher um prato mais caro, mas afirmou que nunca deixou de pagar algo que a artista sugeriu.