Anitta e Ivete prometem parceria e cantam juntas na TV

Ivete Sangalo e Anitta fizeram um dueto ao cantar a música A Estrada, popularizada pelo grupo Cidade Negra, durante o programa Pipoca Da Ivete, que estreou sua segunda temporada na tarde deste domingo, 17, na Globo.

Antes da apresentação, Anitta comentou: “Estou com meu álbum pronto para o comecinho do próximo ano. A gente está lançando uma música atrás da outra, ganhei o VMA agora, pelo segundo ano consecutivo. Estou muito feliz. Já me convidaram para fazer um filme, que eu já confirmei.”

Ivete Sangalo, então, respondeu: “Fico feliz por você. Grave muito. No carnaval estaremos juntas! Você falou aqui no intervalo, não falou ao vivo, mas eu falo porque não sou baú! Chamou para fazer coisa, eu falo mesmo!”

“Por favor! Já tô com vários planos, mas eu quero ‘grandão’!”, respondeu Anitta, indicando uma possível parceria no futuro.