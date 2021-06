Cultura Anitta é confirmada no Rock In Rio Lisboa

Anitta está confirmada para o Rock In Rio Lisboa 2022. Ela estará junto com nomes como Liam Gallagher, A-Ha, Duran Duran e The National. A cantora irá se apresentar no dia 26 de junho do ano que vem, no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, em Portugal.

“Animada pra rever meus fãs no Palco Mundo do @rockinriolisboa em 2022. Se cuidem até lá!”, escreveu na legenda do aviso da atração. Anitta também avisou os internautas sobre o evento, em inglês.

Fãs e amigos de Anitta responderam, como a cantora Pabllo Vittar: “Eu preciso assistir esse show me leva miss bumbum”. No dia 26, Post Malone e Jason Derulo e HMB se apresentarão no evento.