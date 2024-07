Anitta diz ter sido ‘eletrocutada’ por água-viva, perde unha e vai parar no hospital

A cantora Anitta assustou os fãs na última quarta, 10. Enquanto descansava da turnê em Ibiza, na Espanha, a cantora foi atacada por uma água-viva no braço e no rosto. “Foi a pior dor da minha vida”, revelou, via Instagram. Para completar, mais tarde, ela perdeu a unha do dedão do pé após ser acidentalmente chutada por um amigo em uma festa.

“Eu acho que alguém me mandou uma urucubaca, mas eu vou limpar!”, disse a cantora, ao falar sobre o incidente com o dedão do pé.

“Depois de ser queimada na cara por uma água-viva, estou até agora com a marca. Ontem, meu amigo foi me dar ‘oi’ na balada, não viu meu pé, chutou meu pé e arrancou minha unha inteirinha. Foi sangue para tudo quanto é lado, minha sandália suja de sangue”, revelou a cantora, que foi parar na emergência.

Com bom humor, celebrando uma turnê internacional que vem enchendo casas de shows, Anitta não se deixou abalar: “Hoje em dia, eu sei a benção que eu tenho na minha vida e não reclamo por qualquer coisa”, disse a cantora.