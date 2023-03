Anitta dá festão em comemoração aos 30 anos

A Girl from Rio, Anitta comemorou nesta sexta-feira, 24, seus 30 aninhos, em São Paulo. Mesmo seu aniversário sendo só no dia 30/03, a cantora decidiu aproveitar a movimentação de famosos e artistas, que estavam na capital para o festival do Lollapalooza e antecipou as comemorações.

Os convidados internacionais ganharam um esquema de segurança completo, além de uma entrada VIP exclusiva.

Segundo David de Brasil, a organização da festa estava impecável, com mapa, horário de playlists definidos e algumas regras. A decoração contava com fotos da estrela contanto um pouco da trajetoria de sucesso.

Anitta chegou causando com um look elegante e sexy. Usando um body preto de renda, uma saia amarela e luvas pretas. No meio do evento ela trocou de roupa e apostou em um short jeans basiquinho e um tope de mangas longas.

Pensando no bem-estar e conforto de todos, antes mesmo da festa, Anitta utilizou o Instagram para avisar aos convidados sobre as “regrinhas de etiqueta”.

1- Convidado não convida;

2- Sem fotos e vídeos;

3- Sem tietar famosos.

Famosos que participaram da comemoração



Anitta criou uma extensa lista de convidados, e entre os famosos, estiveram a cantora norte-americana Billie Eilish, diretamente do Lollapalooza, o cantor Lil Nas X, que também se apresentou no festival, juntamente com Pabllo Vittar, Giovanna Lancelotti, Bruna Marquezine, Pequena Lo, Maisa, Marina Ruy Barbosa, Juliette, Bianca Andrade, Jão, o duo AnaVitoria e muito mais.

O cantor Xandy do grupo Harmonia do Samba foi o responsável por comandar a festa à noite toda e ele que entoou o esperado parabéns. Com um bolo de andares e supercolorido em tons que passavam do rosa ao branco, Anitta cantou junto dos convidados o parabéns.

A cantora compartilhou alguns cliques e vídeos do evento em seus stories, já que ela pode, né, é a dona da festa. Ela ainda dançou até o chão com coreografia ao lado das convidadas Rebecca, Lexa e Pocah.

A cantora e seus convidados só deixaram o local da festa por volta das 8h07 da manhã, segundo stories compartilhados por alguns fãs que ainda estavam no local do evento. Anitta saiu segurando uma lata de cerveja. A musa compartilhou alguns vídeos também nos próprios stories ao lado de seus convidados curtindo um sonzão logo quando o dia amanheceu.