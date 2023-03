Anitta dá apoio a Lexa após atitude de Guimê no ‘BBB 23’: ‘Meto a colher’

MC Guimê e Cara de Sapato estão sendo acusados de assediar Dania Mendez, a intercambista do Big Brother Brasil 23, após atitudes invasivas de ambos com a modelo na festa nesta madrugada. A situação, mexeu com Lexa, esposa do cantor. Agora, Anitta está disposta a ajudar a amiga.

No Twitter, Anitta relembrou o término do casal em 2022, expondo que se intrometeu na época e, mais uma vez, fará o mesmo. “Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga, e depois eles voltam e eu me f… Hoje em dia, continuo sendo a mesma amiga”, escreveu a artista.

A publicação veio acompanhada de um convite para uma viagem com Lexa. “Desculpa expor, mas foi só pra garantir que você não vai fugir da trip viagem, em inglês Te amo”, explicou Anitta.

MC Guimê acusado de assédio

Horas após a chegada da modelo no BBB 23, os participantes curtiram a Festa do Líder Guimê. Na ocasião, o cantor “passou do ponto” e protagonizou carícias na nova moradora da casa, que ficou nitidamente incomodada com a situação.

Desde a entrada do funkeiro no reality show, Lexa tem o acompanhado e usa com frequência as redes sociais para demonstrar seu apoio a ele. Durante a noite, inclusive, ela comemorou a felicidade do marido em ter a própria festa. No entanto, após as cenas com Dania, na madrugada, a artista decidiu se afastar da internet.

“Sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas. Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar. Não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer”, iniciou o desabafo no Twitter.

“Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não estou bem… preciso de um tempo pra mim. Até logo. Não sei quando voltarei por aqui”, finalizou.