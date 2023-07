Cultura Anitta cai no funk com Gil do Vigor em Mykonos e revela por que está com novo namorado

De férias em Mykonos, na Grécia, Anitta e Gil do Vigor foram flagrados esbanjando diversão. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, os dois abusam do rebolado ao som de MC Livinho e sob olhar do novo affair da cantora, o ator italiano Simone Susinna.

A brasileiras estendeu as férias que aproveita desde junho pela Europa junto do namorado, mas trocou a companhia de ex-BBBs. Antes, quem estava com a funkeira era Juliette que, segundo Anitta, não pôde participar da segunda etapa das férias porque já tinha programado folga com outros amigos.

Neste domingo, 30, ela fez publicações justificando a extensão para os fãs e fazendo promessas. “No dia primeiro de agosto eu começo a anunciar novidades que acho que vocês vão gostar. Mas trabalhei por dez anos sem férias e não tenho mais saúde de trabalhar com todo aquele pique”, disse.

Na manhã desta segunda-feira, a cantora postou novos stories em um estúdio de tatuagem e brincou revelando por que está com Susina. “Quem pergunta por que eu estou com ele, é isso: a cabeça igualzinha. Do nada resolveu fazer uma tatuagem. Nunca teve uma tatuagem, decidiu fazer”, contou.

Na conversa com os amigos da viagem, ela continuou e compartilhou que aquela seria a primeira tatuagem do affair. “Eu escolhi a tatuagem, ele mandou eu escolher. Ele que falou para eu escolher tudo, é louco”, afirmou aos risos.

“Vocês estão entendendo agora, né? É’ eu versão homem”, disse a cantora. Veja abaixo.