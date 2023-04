Anitta anuncia músicas novas em português; 1º lançamento será nesta quinta-feira

Anitta anunciou que irá lançar duas novas músicas em português. Nas redes sociais, ela revelou que o primeiro lançamento já acontece nesta quinta-feira, 20. Sem revelar o nome das canções, a cantora apenas divulgou irá lançar uma parceria com o produtor Hitmaker.

Ela explicou que os novos trabalhos “vão marcar o final da minha parceria com a Warner, vamos celebrar essa jornada que foi incrível”.

Já a segunda faixa tem estreia prevista para a próxima quinta-feira, 27, e também será uma parceria: com MC Ryan.

“Estão muito boas, acho que vocês vão amar”, comentou a artista. Anitta anunciou rompimento com a gravadora Warner Music no início deste mês. A cantora já havia exposto publicamente suas insatisfações com a empresa no início de março.