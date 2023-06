Anitta anuncia férias após show na final da Liga dos Campeões da Europa

Após se apresentar na final da UEFA Champions Leage 2023, Liga dos Campeões da Europa, no último sábado, 10, Anitta usou o Instagram para anunciar que vai tirar férias. “Vacation mode (Modo férias)”, escreveu a cantora, em foto no jatinho, publicada nos stories.

A artista não deu detalhes, mas tudo indica que ela vai passar uma temporada na Europa. No post seguinte, a artista abre uma caixinha de perguntas para os seguidores: “Já começou o verão europeu ou eu estou antecipando o rolê?”.

Show de abertura

Primeira brasileira a se apresentar na final da Liga dos Campeões da Europa, Anitta usou uma roupa azul com o nome do brasileiro Vini Jr., atacante do Real Madrid, estampado em cristais nas costas.

A carioca agitou o Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia, com show realizado antes da final entre Manchester City e Inter de Milão. Ela cantou o hit Envolver e ainda apresentou um trecho de Funk Rave, a primeira música de seu novo álbum – que trará funks em inglês e espanhol, com direito a um clipe para cada faixa e participações de astros internacionais, como o britânico Sam Smith.

Vini Jr. foi para as redes sociais e agradeceu a homenagem da cantora: “Te amo, Anitta.”