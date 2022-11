Aniston rebate boatos sobre fim de relação com Pitt e diz ter tentado engravidar

Jennifer Aniston falou pela primeira vez sobre os boatos de que o casamento dela com Brad Pitt teria terminado porque ela não queria ter filhos com o ator.

Em entrevista à revista Allure divulgada nesta quarta, 9, a artista afirmou que existia uma “narrativa de que ela era apenas egoísta”, mas que, na realidade, ela lutou muitos anos para tentar engravidar, apesar de nunca ter conseguido.

Jennifer explicou como os rumores circulavam na época: “Eu só me importava com a minha carreira. E Deus me livre que uma mulher seja bem sucedida e não tenha um filho. E a razão pela qual meu marido me deixou, por que terminamos e terminamos nosso casamento, foi porque eu não lhe daria um filho. Eram mentiras absolutas. Não tenho nada a esconder neste momento”.

Segundo a atriz, a verdade é que ela estava tentando ter filhos com Pitt e que todos os anos de especulações foram “muito, muito difíceis”.

“Eu estava passando por fertilização in vitro, bebendo chás chineses, você escolhe. Eu estava tentando de tudo. Eu daria qualquer coisa para alguém ter me dito: Congele seus óvulos. Faça um favor a si mesma. Você simplesmente não pensa nisso. Então aqui estou hoje. O navio já passou”, revelou.

A estrela de Friends disse que passou por muitos desafios entre seus 30 e 40 anos, mas, “se não fosse por isso”, não teria se tornado quem é hoje.

“É por isso que tenho tanta gratidão por todas essas coisas. Caso contrário, eu ficaria presa sendo essa pessoa que estava com tanto medo, tão nervosa, tão insegura de quem era”, afirmou.

Jennifer Aniston e Brad Pitt foram casados por cinco anos, entre 2000 e 2005. No mesmo ano, o ator protagonizou o filme Sr. & Sra. Smith ao lado de Angelina Jolie, com quem viveu um relacionamento até 2016.