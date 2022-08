Animação sobre massacre de Paris é destaque em festival do Siggraph

Estudantes da escola de animação francesa Pole 3D produziram o curta Les Larmes de la Seine para contar a história do Massacre de Paris de 1961 utilizando computação gráfica. O enredo se passa no dia 17 de outubro de 1961, durante a Guerra da Argélia, quando trabalhadores argelinos protestam nas ruas contra um toque de recolher ordenado pela polícia, o que terminou em violência. Segundo o The Hollywood Reporter, a produção será um dos destaques do festival de animação da conferência Siggraph (Special Interest Group on Graphics and Interactive Techniques).

Yanis Belaid, Eliott Benard, Alice Letailleur, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Philippine Singer e Lisa Vicente dirigiram o curta de oito minutos no estilo texturizado de stop-motion. O filme suiço em stop-motion Ma vie de Courgette, indicado ao Oscar em 2017, inspirou a criação do visual. Yanis Belaid é descendente de argelinos e seu avô o contou a história que começou como uma manifestação pacífica e resultou na morte de cerca de 200 argelinos. “Sinto-me tão próximo da história porque é a história da minha família”, conta Belaid.

Les Larmes de la Seine agora se qualificou como um potencial candidato para a disputa do Oscar, já que a produção está presente na programação do Siggraph Computer Animation Festival Electronic Theatre. Além disso, o filme de pequena duração já recebeu outros prêmios, como o Bafta Student Film Award for Animation. Na próxima semana será homenageado na sessão de computação gráfica do Siggraph, que retorna como um evento presencial de 3 a 8 de agosto em Vancouver.