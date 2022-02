Animação ‘Coração de Fogo’ conta história de garota que sonha ser bombeira

O desejo de ajudar as pessoas e ser útil à comunidade aquece os sonhos da pequena Georgia, protagonista do filme “Coração de Fogo”, que estreia nesta quinta-feira (24) nos cinemas. A animação serve de inspiração para meninas que desejam ingressar na carreira, que ainda é dominada por homens no Brasil.

Garota sonha ser bombeira, mas enfrenta restrições da Nova York da década de 1930 – Foto: Divulgação

A trama do filme começa na Nova York da década de 1920. Inspirada pelo trabalho do pai, Georgia sonha em se tornar bombeira para ajudar a sociedade. Contudo, o desejo acaba ficando de lado porque nessa época apenas os homens tinham permissão para desempenhar essa função.

Mas esse sonho será revivido alguns anos depois. Um incendiário que vem provocando diversos danos pelas ruas motiva a abertura de uma investigação, comandada pelo pai da protagonista. Georgia, já adulta, decide que vai se disfarçar de homem para integrar a força-tarefa que tenta encontrar o criminoso. Ao mesmo tempo em que procura colaborar, Georgia acaba vivendo o dia a dia da profissão ao lado do pai.

Quando decide se disfarçar do “bombeiro Joe”, ela busca realizar seu sonho e acaba mostrando que uma mulher pode ser bombeira. Ao longo dos 93 minutos, o filme apresenta uma história cheia de aventuras e passa uma mensagem de empoderamento para as novas gerações.

No Brasil, as mulheres passaram a ser aceitas no Corpo de Bombeiros Militar apenas em 1993, quando uma turma de oficiais da academia formou bombeiras pela primeira vez. Mesmo passados quase 30 anos, a predominância ainda é masculina.

Segundo a Paris Filmes, produtora de “Coração de Fogo”, as corporações no país costumam ser compostas por 10% de mulheres e 90% de homens.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é um dos que têm quadro com mais mulheres no país, cerca de 18%. A bombeira Stephanie Cardoso, de 33 anos, está na corporação de Brasília desde 2018 e concedeu entrevista à Paris Filmes.

A profissional atua em ocorrências de rua, como combate a incêndios urbanos e florestais, resgate de veículos, atendimento pré-hospitalar, entre outros chamados que aparecem. Ela disse que um dos maiores desafios da profissão foi conquistar a confiança dos colegas, principalmente dos mais experientes.

Stephanie defende que cada bombeira é uma inspiração para outras mulheres ingressarem na carreira.

“Cada bombeira carrega a missão de deixar registrado que podemos ocupar o lugar que bem ansiamos dentro da sociedade, e abrir caminho para que mais mulheres persigam seus sonhos. Quando visto minha capa de aproximação ou minha farda me sinto confiante e forte. Penso que essa sensação é contagiante, e quando alguma mulher me vê na rua ou passa por mim, quero acreditar que ela também se sentirá igual”, declarou Stephanie à produtora.

As corporações de Americana e Santa Bárbara não contam atualmente com bombeiras mulheres; uma profissional que atuava na região pediu transferência recentemente. Para quem sonha em servir o Corpo de Bombeiros Militar, a recomendação de Stephanie é estudar e treinar.

“Há muitas bombeiras. Se inspirem, procurem conhecê-las, são mulheres reais com problemas e dificuldades, mas acharam meios de transpor. Não há nada mais prazeroso que olhar sua trajetória e enxergar o próprio crescimento”, finalizou.