Animação capta essência sonora de Benjamim Taubkin

Ao ter sido contemplado com a aprovação de um edital público sobre sua obra, inscrito por uma produtora, algo que valeria como um tributo, o pianista, arranjador e compositor Benjamim Taubkin teve um primeiro insight: fazer um sobrevoo a partir das imagens de um concerto – algo que 95% por músicos talvez fizessem também. Mas, então, no momento seguinte, surgiu a segunda inspiração – aquela que em geral, sabem os compositores, aprimora a primeira e a protege dos clichês. Benjamim pensou em fazer um curta metragem para retratar, de forma não menos poética do que suas composições, a busca de um artista pela criação musical.

O resultado desse desapego delicado e generoso está no filme Em Busca da Terra – Música Prometida, que tem seu lançamento oficial hoje, no canal do Núcleo Contemporâneo, no YouTube. Dirigido pelo próprio Benjamim e pelo artista gráfico e animador Gabriel Bitar (do Veranito Studio), o filme traz os sons do piano de Benjamim como trilha de belas cenas gráficas, como se tudo fizesse parte de um sonho. Há referências nos desenhos e nos temas a projetos do compositor, como A Pequena Loja da Rua 57, Vortex Sessions, América Contemporânea, Piano Que Conversa e Al Qantara.

Benjamim diz o seguinte sobre o projeto, em um texto divulgado por sua assessoria de imprensa: “Quero contribuir para o desenvolvimento do País – desenvolvimento humano, cultural, filosófico. Acho que a música e a minha atividade como músico podem ajudar, como um átomo, uma gota, mas ainda assim é uma direção.”

Sua animação é mesmo um deleite, com sensações visuais muito próximas daquelas sentidas quando se ouve um tema de Benjamim, um dos músicos mais criativos do País. Um alinhamento sensorial entre imagem e som difícil de ser representado.

Ele prepara também o lançamento de um álbum com temas inspirados pelas suas viagens pelo mundo. O músico já andou, com curiosidades artísticas, por países como Marrocos, Coreia, Israel, Colômbia, Bolívia, Argentina, Costa Rica, EUA e Espanha, além das incursões pelo Brasil.