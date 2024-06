Angolana Sharam Diniz, a Makeda de ‘Reis’, sonhava em atuar no Brasil

Nascida na Angola e com uma carreira consolidada como atriz em Portugal e experiências na moda em mercados importantes como o de Nova Iorque, Sharam Diniz já queria, há algum tempo, a oportunidade de mostrar seu talento no Brasil. A chance veio em “Reis”, na pele de Makeda, rainha de Sabá e uma das protagonistas da 10ª temporada da trama da Record. “Eu diria que aconteceu no tempo. Desde adolescente, assisto a programas televisivos brasileiros, assim como filmes, séries e bastante telenovelas. Sou bem noveleira desde que me conheço”, entrega ela, que tem 33 anos e mora no Brasil há pouco mais de quatro anos.

Assim que passou no teste para o papel, Sharam logo se encantou. Primeiro, por se tratar de uma história de época. E também por interpretar uma rainha. “Quando criança, frequentei o ensino primário angolano, onde realmente abordamos a Rainha Nzinga e o Rei Mandume. Depois, no ensino médio, fui para uma escola cujo ensino era Português e a história foi contada de forma diferente. Poder representar minha ancestralidade como realeza, para além de ser uma enorme responsabilidade, foi dos desafios mais lindos da minha carreira”, valoriza.

Empolgada com a chance de atuar no Brasil, a atriz garante que a preparação e cuidado com “Reis” duraram o tempo inteiro de trabalho na série. Ou seja, desde antes de começar a gravar e mesmo perto de finalizar suas cenas. “O estudo foi feito ao máximo detalhe, com exercícios de corpo e mente, nos quais acessei alguns traumas e inseguranças. Tudo valeu, porque o resultado final é bonito demais de ver”, deslumbra-se.

Mas Sharam se lembra de alguns momentos em que o receio de como seria vista no país a preocupou. “Chorei várias vezes, com medo do julgamento. Mas, no fim, dava risada. Makeda é uma mulher fascinante e me sinto honrada por ter sido escolhida para contar a vida dela”, derrete-se a atriz, que também está no elenco da série portuguesa “O Clube”, disponível no Globoplay, e trabalhou na teledramaturgia da TVI e da SIC, em Portugal.

Desde criança, Sharam se diz ligada às artes. Dança e música sempre foram ferramentas com as quais se identificava. A carreira, porém, se iniciou aos 17 anos, na moda, já com bastante projeção. Em 2010, venceu a edição portuguesa do concurso Supermodel of the World 2010. Dois anos depois, em 2012, foi eleita a Melhor Modelo do Ano no Moda Luanda. Em seguida, desfilou como uma das angels da Victoria´s Secret, tornando-se a primeira luso-angolana a desfilar para a marca.

Em 2013, conquistou o posto de Melhor Modelo Feminina nos Globos de Ouro, premiação anual realizada pela emissora SIC em Portugal. Com a vivência em países diferentes, acabou enfrentando algumas dificuldades ligadas aos idiomas. “Por exemplo, com o Inglês, quando fui estudar na Inglaterra e fui para o Norte do país, onde o sotaque era mais carregado. Uma cidade universitária em que praticamente todo estrangeiro ia para estudar Inglês. Foi uma fase meio complicada, acho que só passei a perceber realmente o Inglês quando me mudei para Nova Iorque, anos mais tarde”, lembra.

Nome: Sharam Diniz.

Nascimento: 2 de março de 1991, em Luanda, na Angola.

Atuação inesquecível: Como Makeda, em cena com Salomão, papel de Guilherme Dellorto, quando ela pede perdão e tenta uma reconciliação.

Interpretação memorável: Wagner Moura como o Capitão Nascimento, personagem dos filmes policiais “Tropa de Elite” e “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora É Outro”, ambos do cineasta José Padilha.

Momento marcante na carreira: Atuar em “Reis”.

Com quem gostaria de contracenar: Fernanda Montenegro.

Se não fosse atriz, seria: Cantora.

Ator: Denzel Washington.

Vilão marcante: Carminha, papel de Adriana Esteves na novela “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Filme: “O Gladiador”, dirigido por Ridley Scott e lançado em 2000.

Vexame: “Esquecer o nome de alguém”.

Mania: “De botar alimentos gelados no micro-ondas quando ainda estão muito gelados”.

Projeto: “Poder melhorar o ensino e adicionar línguas estrangeiras nas escolas públicas angolanas”.

“Reis” – Disponível no Play Plus e no Univer Video.