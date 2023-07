Angelina Jolie alega que Brad Pitt ‘saqueou’ vinícola e exige R$ 1,7 bilhão

Ex-casal comprou a propriedade rural e a vinícola no sul da França em 2008 - Foto: Divulgação

A defesa de Angelina Jolie acusa Brad Pitt de “saquear” uma vinícola francesa que o ex-casal possuía juntos. Em novo processo judicial, a atriz alega que o ex-marido está tentando manter o controle da propriedade Château Miraval, “saqueando” seus ativos.

Segundo documentos obtidos pela revista People, os advogados de Angelina destacaram que Brad deve US$ 350 milhões (aproximadamente R$ 1,7 bilhão na cotação atual) a ex-empresa de investimentos de Jolie, Nouvel.

A defesa da atriz afirma que Pitt “saqueou” o negócio ao gastar milhões de dólares com ideias “fúteis”. “Pitt desperdiçou os ativos da empresa, gastando milhões em projetos de vaidade, incluindo mais de US$ 1 milhão em reformas de piscinas, construindo e reconstruindo uma escada quatro vezes e gastando milhões para restaurar um estúdio de gravação”, afirma o documento.

Além disso, os advogados descreveram como “petulante” a conduta do artista em 2021, quando Angelina vendeu sua empresa. “Irritado por Jolie ter vendido Nouvel para Stoli em vez dele, Pitt agiu como uma criança petulante, recusando-se a tratar Nouvel como um parceiro igual no negócio”, diz o documento.

Pitt entrou com uma ação sobre essa venda no início de 2022, chamando-a de “ilegal”, pois, segundo ele, os dois haviam concordado que não venderiam a propriedade sem o consentimento um do outro. O ex-casal comprou a propriedade rural e a vinícola no sul da França em 2008.