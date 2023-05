Angélica diz que sofreu síndrome do pânico por excesso de trabalho: ‘Não se falava nisso’

Revelação foi feita durante uma palestra sobre bem-estar no evento Web Summit Rio, no último final de semana

Angélica revelou que já sofreu de síndrome do pânico por conta de excesso de trabalho. A apresentadora contou que a situação aconteceu por conta da pressão que sofria por ter começado a trabalhar muito jovem.

A revelação foi feita durante uma palestra sobre bem-estar no evento Web Summit Rio, no último final de semana, no Rio de Janeiro. O momento foi compartilhado por ela em um vídeo publicado no Instagram.

“Eu tive síndrome do pânico também por excesso de trabalho. Não se falava disso, mas não tinha tanta rede social quando eu tive isso. A minha vida também sempre foi uma pressão”, disse.

“Essa pressão que a gente sente hoje na internet, e a gente tenta administrar, a minha vida tinha já essa pressão por ter começado a trabalhar muito pequena.”

Segundo Angélica, ela começou a buscar ferramentas para conseguir lidar com essa pressão. Por outro lado, a apresentadora apontou que a situação se tornou ainda mais difícil com o crescimento das redes sociais.

“As redes sociais, apesar de suas vantagens, muitas vezes potencializam os excessos de trabalho e competição. É fundamental encontrar equilíbrio e cuidar de nossa saúde física e mental. Vamos juntos nessa jornada de bem-estar e autocuidado”, escreveu na legenda.