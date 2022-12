Angela Bassett, a Rainha Ramonda, comenta cena excluída de ‘Pantera Negra 2’

Em entrevista à revista Variety, Angela Bassett contou que chegou a viajar para o Haiti para gravar o momento em que a Rainha Ramonda conhece o neto, Toussaint (Divine Love Konadu-Sun), filho de Nakia (Lupita Nyongo) e TChalla (Chadwick Boseman), para a cena pós-créditos de Pantera Negra 2. Mas o que foi ao ar foi Shuri (Letitia Wright) descobrindo a existência do sobrinho.

“Filmei a cena, mas você sabe, (o filme passou por) sala de edição, ajustes e reformulações”, contou a atriz, revelando que a Rainha Ramonda é a primeira a contar a Shuri sobre o filho de T’Challa. “Fui para o Haiti, é claro. Conheci (Toussaint), fui apresentada a ele, mas isso acabou caindo na sala de edição”, completou.

Angela Bassett, no entanto, não discorda da cena que não foi ao ar. Segundo a atriz, a revelação de Toussaint foi criada como uma surpresa para o público e para Shuri e, por isso, funcionou melhor sem a presença da sua personagem.

No entanto, outro momento do filme, na primeira leitura do roteiro, chegou a incomodar a atriz: a morte da Rainha Ramonda. “Fiquei horrorizada (…) é como se eles tivessem me dado o maior presente do mundo e depois o roubassem de volta”, disse sobre a decisão de Ryan Coogler.

A atriz disse que ficou dividida entre confrontar ou não o cineasta sobre o destino de sua personagem, mas que, por fim, entendeu o papel que sua morte teria na trama. “O amor (do público) por Ramonda era tão real e sincero, mas eles sempre matam o coração e a alma”, compartilhou.

Pantera Negra 2 presta homenagem a T’Challa, personagem do ator Chadwick Boseman, morto em 2020. E permanecem no elenco Danai Gurira, Winston Duke e Martin Freeman. Entre as novidades estão os astros Michaela Coel e Dominique Thorne, que vive Riri Williams, a Coração de Ferro, e Tenoch Huerta, como o vilão Namor.