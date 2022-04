Andrew Garfield anuncia que fará pausa na carreira para ‘descansar um pouco’

O ator Andrew Garfield, de 38 anos, anunciou que vai dar uma pausa na carreira após emendar várias produções cinematográficas em 2021. Indicado ao Oscar 2022 por seu papel no filme Tick, Tick… Boom!, o artista também retornou como o Homem-Aranha em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e atuou em Os Olhos de Tammy Faye.

Em entrevista à revistaVariety Garfield disse: “Vou descansar um pouco. Tenho que me recalibrar e considerar o que quero fazer em seguida e quem eu quero ser, e apenas ser essa pessoa por um tempo”.

“Como vocês sabem, a temporada de premiações é como uma espécie de máquina de lavar. Só preciso ser uma pessoa normal por um período.”

Apesar da pausa temporária, Andrew ainda estrela a série policial Em Nome do Céu, lançada no Hulu nesta quinta-feira, 28. O artista interpreta o detetive Pyre que investiga um assassinato brutal e o elenco também conta com Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington e Wyatt Russell. No Brasil, a produção será exibida peloStar+ e ainda não tem data de estreia.