Andréia Horta e Ravel Andrade anunciam gravidez da 1.ª filha: ‘Maior alegria de nossas vidas’

A atriz Andréia Horta anunciou que está grávida de seu primeiro filho com o também ator Ravel Andrade, com quem tem um relacionamento desde 2022. Ela também indicou o sexo do bebê, uma menina.

“O tempo mais bonito, a maior alegria de nossas vidas dentro do amor, vem chegando a nossa filha!”, escreveu a artista, mostrando um par de sapatinhos para recém-nascidos numa foto.

Diversos colegas do casal comemoraram o anúncio. “Que notícia maravilhosa! Desfrutem cada instante dessa viagem mágica! Nascimento e renascimento”, escreveu Dudu Azevedo. Lília Cabral postou: “Parabéns, queridos! Saúde e muita alegria!”.

Débora Falabella, Maria Rita, Emanuelle Araújo e outros artistas também parabenizaram Andréia Horta e Ravel Andrade.