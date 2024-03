André Senna já se achava parecido com Marcos Caruso antes de dividir papel com ele no remake de ‘Elas por Elas’

A oportunidade para participar dos flashbacks de “Elas por Elas” chegou de maneira um tanto inusitada para André Senna. O primeiro contato foi realizado por uma produtora de elenco, a partir de uma semelhança física percebida pela equipe da novela das 18h da Globo entre o ator e Marcos Caruso, que já estava escalado para o papel do ambíguo Sérgio.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Ela, então, me convidou para gravar um teste, que precisou passar pela aprovação dos diretores e autores da novela”, revela ele. Mas André já tinha pensado na possibilidade de, um dia, dividir um papel com Caruso. “Em 2022, um produtor me procurou para um personagem que atuaria na primeira fase de uma produção. Na sequência, seria interpretado por outro ator com quem não me acho parecido. Então, eu parei para imaginar com quem poderia acontecer este tipo de situação e me veio o Marcos Caruso”, conta.

Apesar de se tratar de uma história contemporânea, “Elas por Elas” abre um espaço bem grande para as cenas de flashback, já que diversas lacunas precisam ser resolvidas a partir do passado de alguns personagens. André destaca o caráter ambíguo e instigante de Sérgio, cujas sequências de 25 anos antes exploram conflitos que assombram o personagem no presente. “Ele é uma incógnita, capaz de alguns atos de vilania e outros bastante generosos. Esse caráter ambíguo foi o que mais me instigou”, avisa.

Para interpretar Sérgio em sua fase mais jovem, André assume que viu alguns materiais da versão original, exibida originalmente pela Globo em 1982 e disponibilizada, na íntegra, pelo serviço de streaming Globoplay. “Mas a preparação se deu muito a partir da observação do trabalho do Marcos, da orientação da direção e também dos toques que vieram do preparador de elenco da novela, o Vinicius Arneiro”, diz ele, que já no primeiro dia de estúdio teve uma experiência importante nesse processo. “Consegui assistir ao Caruso interpretando o Sérgio durante uma gravação e conversar um pouco com ele no intervalo, antes de rodar a minha primeira cena”, explica.

Nome completo: André de Senna Franco Guabiroba.

Nascimento: 12 de junho de 1982, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Atuação inesquecível: Em “Mergulho”, trabalho que começou como peça de teatro e se tornou filme. “Hoje, está rodando festivais. A direção é da Rita Clemente”.

Interpretação memorável: Al Pacino como John Milton no filme “O Advogado do Diabo”, dirigido por Taylor Hackford e lançado em 1998 no Brasil.

Momento marcante na carreira: “No ano passado, quando idealizei, escrevi e atuei no espetáculo ‘META’, que tem direção da Debora Lamm. Estreamos no SESC Copacabana, no Rio de Janeiro, com excelente repercussão de público e crítica. É um trabalho no qual pude exercitar, além da atuação, também a escrita dramatúrgica”.

O que falta na televisão: “Acho que ela já está no caminho, mas ainda falta aumentar a representatividade e dar espaço para uma diversidade mais próxima da nossa realidade social”.

O que sobra na televisão: Sensacionalismo.

Com quem gostaria de contracenar: “Com as Fernandas: Montenegro e Torres”.

Se não fosse ator, seria: “Designer ou psicanalista, porque são áreas também atuantes na minha vida”.

Ator preferido: Philip Seymour Hoffman. “Infelizmente, ele já faleceu. Mas sua atuação nos filmes que fez ainda me emociona demais”.

Atriz: Fernanda Montenegro.

Novela: “Vale Tudo”, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères e exibida originalmente pela Globo entre 1988 e 1989.

Vilão marcante: Nazaré Tedesco, papel de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, novela escrita por Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005.

Personagem mais difícil de compor: “Dos que fiz, foi o de um espetáculo chamado ‘O Urro!’”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Eu gostaria de assistir à primeira versão de ‘Gabriela’”.

Que papel gostaria de representar: “Vilões são sempre interessantes. Não saberia dizer um específico, encaro os papéis que chegam com gosto, buscando o desafio”.

Filme: “Sinédoque, Nova York”, de Charlie Kaufman, lançado em 2009 no Brasil; e “Central do Brasil”, de Walter Salles, lançado em 1998.

Autor: Daniel MacIvor.

Diretor: Pedro Almodóvar.

Vexame: “Esquecer o nome da pessoa quando vai cumprimentar”.

Mania: “De roer as unhas quando fico nervoso”.

Medo: “De perder a memória”.

Projeto: “Escrever, atuar e trabalhar cada vez mais no audiovisual”.

“Elas por Elas” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.