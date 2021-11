André Marques vai apresentar ‘The Voice Brasil’ e ‘The Voice+’

29 out 2021 às 12:41 • Última atualização 29 out 2021 às 13:01

André Marques não será mais o apresentador de No Limite. Ele esteve a frente da nova fase do reality de sobrevivência da TV Globo em 2021 e, agora, substituirá Tiago Leifert no The Voice Brasil e The Voice+. O ex-apresentador do Big Brother Brasil não renovou contrato com a emissora alegando motivos pessoais. Tadeu Schmidt comandará o BBB no ano que vem.

Leifert chegou a gravar a primeira fase do The Voice, mas saiu. A Globo disse que ele apenas iria participar da etapa de “audições às cegas” do programa. André Marques seguirá até o fim do reality, com os técnicos Lulu Santos, Carlinhos Brown, Iza, Michel Teló e Claudia Leitte.

No Instagram, André Marques publicou, nesta quinta-feira, 28, uma foto em que aparece no comando da primeira fase do The Voice Kids, em 2017. “Dia de recordar. Em 2017 assumi a segunda temporada do ‘The Voice Kids’ na Globo, o meu primeiro ‘The Voice’! E olha, não vou mentir Que frio na barriga! A cada programa era um misto de emoções. Sorri, chorei, cantei, voltei a minha infância”, relembrou.

O apresentador também disse que, com o passar do tempo, a sensação é a mesma. “E o que posso dizer é que entra ano, sai ano e nada muda. Subir no palco pra mim é sempre uma emoção. Levar alegria para a casa de milhões de brasileiros é uma grande responsa, mas também é gratificante! Obrigada a todos que me acompanham ao longo da minha carreira e sempre me apoiam”, concluiu.