Cultura André Marques faz desabafo sobre ganho de peso após bariátrica: ‘Já estive no fundo do poço’

André Marques compartilhou um relato sobre ter engordado após sua cirurgia bariátrica. O apresentador compartilhou um vídeo de conscientização sobre a obesidade nesta quarta-feira, 11.

André respondeu comentários e lembrou da época que precisou passar pela cirurgia: “Para quem não sabe eu sou bariátrico, já pesei 162 kg. Eu cheguei a 80 e poucos, mas depois que a gente começou a cozinhar aqui no canal todo dia eu dei uma engordadinha de uns 6,7 kg, que estou querendo perder”.

“As pessoas dizem: Percebi que você engordou. Eu falo que engordei mesmo e brinco para poder até me alertar, porque eu já estive no fundo do poço. O fundo do poço tem mola. A mola depende da sua força de vontade, da sua dedicação, de você procurar ajuda. A gente não pode romantizar a obesidade.”

“A obesidade é uma das doenças que mais matam no mundo por ano. Você não morre da palavra obesidade, você morre de doenças associadas. Então, não ache normal: “Ah, eu tô gordinho, mas eu tô saudável” (…) Procure um profissional, faça seus exames, porque a coisa mais importante que a gente pode ter é a nossa saúde, que é o que vai manter a gente mais tempo aqui com as pessoas que a gente ama”, concluiu André.