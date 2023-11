Cultura Anahí, do RBD, chora em show em SP e comenta sobre febre e dores no corpo

A cantora Anahí, do grupo RBD, chorou durante o show da banda em São Paulo nesta quinta-feira, 16. No mesmo dia, a artista havia contado que estava doente, com febre e dores no corpo, mas ainda não havia recebido nenhum diagnóstico. Ela descartou covid-19, já que havia sido infectada pela quinta vez recentemente.

Durante a apresentação no Allianz Parque, na zona oeste da capital, a cantora comentou que pretende fazer testes para avaliar o que pode ter ocasionado os sintomas. Anahí se emocionou após cantar a música Sálvame em um dos momentos mais esperados pelos fãs.

Com a voz visivelmente rouca, a artista detalhou o que sentia. “Não tenho muita força nem para falar. Obrigada, de todo o meu coração, e me desculpem por chorar, mas vocês sabem que eu sou ‘chorona’, ainda mais hoje, que não me sinto bem”, disse.

Conforme relatos de pessoas que estavam no local, Anahí também tossiu muito durante a apresentação. Ao longo da fala da cantora, fãs passaram a entoar gritos de “Anahí, eu te amo”, o que emocionou ainda mais a artista.

“Só quero dizer a vocês, porque vocês merecem todo o meu respeito e todo o meu profissionalismo: não sei o que está acontecendo, estou com febre, estou com muita dor nos ossos”, contou. “Mas eu não queria perder essa noite com vocês. Peço enormes desculpas pela minha voz, não sei o que está acontecendo, mas vou fazer esse show com todo o meu coração, como Dulce Maria, que também não está bem. Hoje eu estou aqui para celebrar a sua criança interior.”

Na segunda, 13, Dulce Maria também informou que estava doente. Ela, assim como Anahí, se apresentou no show desta quinta. O grupo possui mais três apresentações na capital paulista: nesta sexta, 17, no sábado, 18, e no domingo, dia 19.