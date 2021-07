Ana Maria Braga testa positivo para covid-19 e não apresenta ‘Mais Você’

Ana Maria Braga testou positivo para covid-19 nesta segunda-feira, 5. A apresentadora fez o exame antes de entrar no estúdio do Mais Você e não pode comandar o programa até se recuperar. Ela foi encaminhada a um hospital de São Paulo para acompanhamento. No lugar dela, o repórter Fabrício Battaglini explicou ao público que Ana Maria Braga está bem e já havia tomado as duas doses da vacina.

A notícia surpreendeu os telespectadores, que enviaram mensagens de apoio à apresentadora. “Os sintomas são leves. Ela está com dor de garganta, um pouquinho cansada. Mas o importante é saber que ela está bem”, garantiu o jornalista.

Ana Maria Braga entrou rapidamente, ao vivo, direto do celular, enquanto aparecia na cama do hospital. “Eu estava me sentindo um pouco resfriada na quinta-feira, mas me sentindo bem. Mas a gente nunca pensa, né? Eu nunca penso no pior. Mas dá um susto porque a gente ouve falar que um dos sintomas é perder o paladar (…) mas agora preciso me cuidar”, declarou.

Ela também explicou aos telespectadores que perdeu o olfato e não consegue, por exemplo, sentir cheiro de perfume. Depois da participação rápida de Ana Maria Braga, Fabrício entrevistou um médico para falar sobre os principais sintomas do coronavírus e reforçar a necessidade de as pessoas seguirem se protegendo, mesmo após receber a vacina contra covid-19.