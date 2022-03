Cultura Ana Maria Braga surge com colar de cenoura em protesto contra alta no preço

Ana Maria Braga começou a semana com um protesto em tom de humor no Mais Você. Na manhã desta segunda-feira, 14, na abertura do programa, a apresentadora apareceu diante das câmeras com um colar feito de cenouras. A iniciativa foi para chamar a atenção para a alta de cerca de 50% do vegetal em fevereiro.

Esta não foi a primeira vez que ela usou um acessório feito de alimentos que estavam com o preço elevado: já teve tomate, cebola, arroz e alho enfeitando o pescoço da apresentadora.

Em outro protesto bem-humorado, em setembro de 2021, com o alto preço da carne, Ana Maria ensinou seus telespectadores a cozinhar pé de galinha.