26 out 2021 às 12:07 • Última atualização 26 out 2021 às 13:11

Cultura Ana Maria Braga se recupera do acidente doméstico e manda recado no ‘Mais Você’

Ana Maria Braga anunciou nesta terça-feira, 26, que está se recuperando do tombo que a fez se afastar do comando do programa Mais Você. A apresentadora sofreu um acidente doméstico no domingo passado, dia 24. No início da atração, Fabricio Battaglini e Talitha Morete tranquilizaram os fãs sobre o estado de saúde de Ana. Ela disse que está melhor e recebeu desejos de melhora da dupla de apresentadores.

“Seguimos enquanto a Ana Maria se recupera do tombo. A boa notícia é que ela está bem, está nos assistindo agora e mandou recado: ‘estou ficando 10!’ Volta logo”, disse Talitha. Segundo informações divulgadas pela TV Globo, Ana sofreu uma queda na cozinha de casa e chegou a bater a cabeça. A apresentadora não teve nenhum ferimento, mas deu entrada no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.