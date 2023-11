Ana Maria Braga recebe convite inesperado e chora no ‘Mais Você’: ‘Honra inigualável’

Ana Maria Braga recebeu um convite inesperado durante o Mais Você desta terça-feira, 21. No programa, a apresentadora conversava com o repórter Mateus Luz, que está na Itália, quando foi convidada a ser embaixadora do turismo italiano no Brasil.

“As pessoas da Itália querem saber, se você se sentir bem, confortável e segura, porque o conhecimento você tem, se gostaria de ser embaixadora do turismo no ano que vem. No Brasil, você será a pessoa mais importante do turismo italiano”, declarou Luz.

“Aceita logo, Ana Maria”, brincou Louro Mané. A condição do cargo é que Ana visite o país uma vez por ano, mas ela pode continuar residindo no Brasil.

Filha de um italiano, a apresentadora se emocionou com o convite. “É uma honra para mim, inigualável. Eu me orgulho muito das minhas tradições, que são muito caras desde a infância. Não à toa eu sou boa de fazer comida italiana”, respondeu. “É uma responsabilidade que me honra muito, tem um lado emocional. Ter o significado de representar um país como esse é muito importante para mim. Eu cidadã italiana por causa do meu pai, que nasceu em Bérgamo”, disse.

“Depois de bastante tempo eu consegui, com muita luta, para provar todas as minhas descendências. Me sinto parte dessa terra. Eu e meus filhos somos todos descendentes desse povo tão bravo e cheio de artes e sabores”, finalizou.