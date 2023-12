Cultura Ana Maria Braga posta vídeo com preparação para programa especial: ‘Que nem a Beyoncé’

Ao som da canção Alien Superstar, sucesso da cantora americana Beyoncé, a apresentadora Ana Maria Braga postou um vídeo com os bastidores de sua preparação para o programa Mais Você desta sexta-feira, 29, o último do ano de 2023. A atração recebeu a jornalista Tati Machado para fazer uma retrospectiva do ano sob o ponto de vista dos famosos.

No vídeo, Ana Maria aparece em seu camarim na sede da TV Globo de São Paulo, na zona sul da cidade. Acompanhada de assessores, ela faz algumas reuniões e depois começa a se pentear e se maquiar para entrar no ar.

Em certo momento, é a própria Ana Maria quem faz a maquiagem dos olhos e da boca. Bem-humorada, ela escreveu na legenda do vídeo: “Tem dias que a gente acorda que nem a Beyoncé: Unique”, em referência à canção Alien Superstar, que está no álbum Renaissance da cantora.

Beyoncé recentemente esteve em Salvador, na Bahia, em uma aparição surpresa no lançamento do filme Renaissance Tour.