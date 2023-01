Cultura Ana Maria Braga posta foto com novo namorado em viagem à África do Sul

A apresentadora do programa “Mais Você”, Ana Maria Braga, está com um novo amor. Ela usou as redes sociais para postar uma foto com o namorado, o editor Fábio Arruda, durante uma viagem para a África do Sul. O relacionamento dos dois teve início há quase um ano.

“Algumas fotos dessa viagem deliciosa em família. A África do Sul é um lugar muito especial”, escreveu a apresentadora da Globo na legenda de um carrossel de fotos publicado no perfil pessoal do Instagram.

Ela aproveitou o retorno ao programa nesta terça-feira, 24, para compartilhar um pouco da viagem com o público. No entanto, não deu detalhes sobre o novo amor. “Esse aí é o Fábio, vocês já devem estar sabendo…”, disse a apresentadora. “E na outra foto é a família inteira. Pedro, Manu, minha nora, o Bento. Estávamos numa tarde linda e foi uma viagem agradável.”