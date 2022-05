Cultura Ana Maria Braga pega gripe e se afasta da apresentação do ‘Mais Você’

Ana Maria Braga não apresentou o O Mais Você desta quinta-feira, 26, por causa de uma gripe. O jornalista Fabrício Battaglini assumiu o matinal e explicou o motivo da ausência da apresentadora.

“Ana está bem, está um pouco gripada e preferiu ficar em casa de repouso para se recuperar. Como é protocolo na TV Globo, ela fez dois testes de covid e os dois deram negativo”, disse.

Como Ana deixou alguns quadros do programa gravados, nesta quinta-feira, 27, o público contará com a presença dela no programa.

“Amanhã, o programa será apresentado pela Ana porque ela já deixou gravado, mas hoje será um programa especial comigo e a Talitha. A gente está aqui mandando todas as energias positivas para a Ana ficar 100% logo”, concluiu Fabrício.