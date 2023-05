Ana Maria Braga lamenta morte de Palmirinha: ‘Obrigada por tudo’

Ana Maria Braga lamentou a morte de Palmirinha Onofre em seu Instagram na tarde deste domingo, 7. “Minha grande amiga Palmirinha. Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família. Obrigada por tudo”, disse.

As apresentadoras trabalharam juntas em diversas ocasiões na cozinha do programa Note e Anote durante alguns anos na década de 1990. Em 2019, a dupla se reencontrou ao vivo no Mais Você e compartilhou relatos emocionantes.

Silvia Poppovic, outra conhecida de longa data da apresentadora – foi em um programa comandado por Silvia no início dos anos 1990 que a apresentadora apareceu pela primeira vez na TV -, também publicou um story lamentando a morte.

“Perdemos hoje, por complicações renais, a nossa querida Palmirinha, chef que tive a honra de descobrir e apresentar aos brasileiros pelas deliciosas empadinhas que preparava! Depois disso, ela ocupou espaço na TV com sua simpatia, doçura e receitas muito simples e gostosas. Descanse em paz, Palmirinha!”, escreveu.

Outras personalidades também comentaram a morte de Palmirinha no Instagram. “Não acredito…”, publicou Ronnie Von. “Inspiração máxima”, postou Rodrigo Hilbert. Já Ary Fontoura afirmou: “Triste! Descanse em paz, minha querida. Meus sentimentos a toda família”.

Palmirinha morreu em decorrência de problemas renais, comunicou sua família mais cedo. Seu velório está marcado para esta segunda-feira, 8, e será aberto ao público entre as 11h e as 13h, no Cemitério do Morumby.