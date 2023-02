Ana Maria Braga faz homenagem a Tom Veiga: ‘Faz muita falta’

Tom Veiga, o intérprete do Louro José, faria 50 anos nesta segunda-feira, 6. Ele morreu em novembro de 2020 em decorrência de um AVC, após passar 25 anos trabalhando ao lado de Ana Maria Braga.

A apresentadora não deixou de prestar homenagem ao amigo e lembrou dele durante a exibição do Mais Você. “Se ele tivesse aqui, sem dúvida nenhuma, seria muito comemorado, festeiro do jeito que ele era. Ontem, inclusive, já teria churrasco e a festa seguiria até o próximo final de semana”, disse.

“Essa data sempre foi e vai continuar sendo muito especial para mim e para nós aqui da família Mais Você e da família do Tom, obviamente. Tenho certeza de que o céu está fazendo festa hoje. Ele deve estar aprontando poucas e boas nesse momento”, completou Ana Maria.

A apresentadora mostrou fotos ao lado de Tom nos bastidores do programa e em viagens e, emocionada, disse que ele era seu “amigo e parceiro de vida”.

Mais tarde, a apresentadora fez uma publicação no Instagram, na qual Tom aparece ao lado do personagem que marcou sua história, o Louro José.

“Você sempre nos surpreendia com seus improvisos, com seus comentários inteligentes, com aquela gargalhada gostosa. Aqui, a gente segue com muita saudade e ao mesmo tempo muito gratos por termos convivido com você. Parabéns, Tom. Você faz muita falta”, escreveu Ana Maria.