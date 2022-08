Ana Maria Braga demite funcionária do ‘Mais Você’: ‘Erro imperdoável’

Quando a atração repercutia a notícia do caso de racismo, um VT com imagens de macacos foi exibido

O programa Mais Você, da Globo, voltou a ser um dos assuntos comentados nas redes sociais nesta segunda-feira, 1º. Quando a atração repercutia a notícia do caso de racismo envolvendo os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, em Portugal, um VT com imagens de macacos foi exibido.

Apresentadora Ana Maria Braga durante o “Mais Você” desta segunda-feira – Foto: Reprodução

Horas depois, pelo Instagram, Ana Maria se pronunciou: “Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa, nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe”.

Entenda o caso

O Mais Você começou com a apresentadora prestando solidariedade à família e chamando um VT sobre a entrevista que o casal deu ao Fantástico no último domingo, 31, mas ao invés da reportagem ir ao ar, apareceram imagens aleatórias de macacos.

“Entrou um VT errado aí, a gente vai corrigir. É o VT da Giovanna, que fala da situação que ela passou”, disse Ana visivelmente desconcertada com a situação.

Momentos depois, foi exibida uma matéria que falava sobre Jorginho, um macaco bugio-preto nascido em cativeiro na cidade de Barreiras, na Bahia. A espécie corre risco de extinção no Estado. “Essa imagem aí que entrou fora de hora no começo do programa”, avisou a apresentadora.

A falha não passou despercebida e foi criticada no Twitter.