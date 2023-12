Ana Maria Braga defende cuscuz paulista: ‘Esses americanos não entendem ‘lhufas’ de comida’

Ana Maria Braga se revoltou com uma pesquisa do site TasteAtlas, que faz rankings de comida ao redor do mundo, o qual elegeu o Cuscuz paulista como o pior prato brasileiro. Ao noticiar os telespectadores no Mais Você, da Rede Globo, nesta segunda-feira, 4, a apresentadora disse que o estudo era norte-americano, mas o TasteAtlas se define como uma enciclopédia alimentar mundial da União Europeia.

O prato ficou em primeiro lugar após angariar uma avaliação de apenas três estrelas. Arroz com pequi, em segundo lugar, ficou com 3,1 estrelas em uma cotação máxima de cinco.

“Cuscuz paulista é uma alegria de todos nós. (…) Eles comeram, mas devem ter feito do jeito deles. Eles não sabem cozinhar! Lá (nos Estados Unidos) não tem comida boa. Onde você vê comida boa lá? (…) Fiquei muito chateada com esses americanos, porque de comida eles não entendem ‘lhufas’!”, disse Ana Maria Braga.

Felipe Andreoli, que acompanhava a apresentadora, concordou com os comentários dela. “Nunca comeram um Cuscuz na vida. Americano não gosta de Cuscuz! Eles falaram do Arroz com Pequi também, né? Eles fazem churrasco com hambúrguer na churrasqueira!”, brincou ele.

A chef Janaína Rueda, proprietária do restaurante Dona Onça, descreveu o prato ao Paladar em 2022. “É uma comida de raiz muito caipira. Já o cuscuz de pescado remete ao nosso litoral, e a cultura da mandioca fala também sobre as nuances indígenas. Ou seja, o cuscuz paulista é sobre São Paulo e esse acolhimento como uma cidade de imigrações e culturas distintas”, disse ela na época.