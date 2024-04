Ana Maria Braga chama Lucas Henrique do ‘BBB 24’ de ‘menino gordo’ e recebe críticas na web

Ana Maria Braga foi criticada após chamar Lucas Henrique, do Big Brother Brasil 24, de “menino gordo” durante o Mais Você desta terça-feira, 9. A apresentadora estava falando com a apresentadora Ana Clara e o ator Silvero Pereira sobre a trajetória do capoeirista no reality show quando disse: “A gente fica com vontade de dar colo para esse menino gordo, né?”.

A fala de Ana Maria repercutiu nas redes sociais. “Depois de ter perguntado para o Bin se ele ia fazer dieta… Que obsessão é essa com o corpo dos outros?”, questionou um. “Ela está passando dos limites”, disse outro.

Ana Maria Braga já havia recebido críticas pela maneira que conduziu o café da manhã com Fernanda, na semana passada. A confeiteira disse que não gostou da maneira que foi tratada pela apresentadora.

A apresentadora disse que a eliminada “passou longe” de ser uma pessoa agradável e estrategista no reality show. A convidada retrucou a fala: “Então a gente não assistiu o mesmo programa. Eu tive, sim, momentos muito bacanas, laços, fiz amizades, sim, construí coisas que quero levar para fora”.