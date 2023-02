Cultura Ana Hickmann passa por cirurgia para retirada de cisto do útero

Nesta segunda-feira, 30, a apresentadora Ana Hickmann revelou ter passado por uma cirurgia para retirar um cisto do útero. Segundo Hickmann, o procedimento foi realizado no início do mês, mas ela resolveu falar sobre a situação para ajudar outras mulheres.

“O mais importante é compartilhar com outras mulheres sobre a necessidade de a gente se cuidar, de sempre procurar médicos, de sempre deixar os exames em dia, porque uma dorzinha ali durante muito tempo não é normal”, disse nos stories do Instagram.

Ela compartilhou a rotina antes e depois do procedimento em um vídeo no YouTube. A apresentadora relatou que começou a ter cólicas menstruais intensas há um ano e meio e que, após uma ida à ginecologista, descobriu um pequeno sangramento.

Ana, então, passou por vários exames até o diagnóstico. “Já me atrapalhou com muitas coisas. Inclusive, em alguns planos familiares”, disse.

A médica Poliani Brizmic, responsável pelo procedimento, explicou que pólipo, como é chamado o cisto, também pode interferir na fertilidade. Poliani ainda disse que, na maioria das vezes, a retirada do pólipo é recomendada, a não ser que a lesão seja muito pequena. A cirurgia durou cerca de uma hora.