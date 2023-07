Ana Hickmann contextualiza vídeo antigo editado e defende marido: ‘Era trollagem’

Ana Hickmann usou suas redes sociais neste domingo, 23, para publicar um desabafo após o trecho editado de um vídeo antigo em que faz uma brincadeira com seu marido, Alexandre Correa, voltar à tona.

No vídeo original, Alexandre age com mau humor, causando estranheza à mulher, para em seguida revelar que era uma ‘pegadinha’, apenas para conferir a reação que a apresentadora teria. Segundo Ana, apenas um trecho em que ele simulava ser grosseiro foi compartilhado e repercutido como se fosse o comportamento normal de seu companheiro.

“Estava acompanhando algumas coisas em redes sociais e falando com o pessoal do meu escritório de assessoria e vi que ontem fizeram algo muito feio, de mau gosto,. Não entendi o porquê de fazer com que uma família tão unida como nós somos passe por transtornos e faça mal para o meu marido”, disse Hickmann num story do Instagram.

Ela ainda destacou que o vídeo original foi publicado há quatro anos e não demonstra o comportamento real de Alexandre: “Pegaram um trechinho em que ele está me ‘trollando’ e não explicaram. Vamos combinar que não sou mulher de ficar com ninguém que é grosseiro e agressivo comigo”.

“Se tivesse publicado o vídeo na íntegra, todo mundo entenderia, agora, distorcer, pegar um trecho de uma simulação só para gerar visualização eu acho de péssimo gosto. Desnecessário e crime. É algo criminoso incitar o ódio contra o meu marido, fazer com que a gente se sinta mal. Espero que o meio de comunicação que fez isso retire de circulação e peça desculpas. É o mínimo”, continuou.

Ana Hickmann ainda destacou os 26 anos de casamento com Alexandre Correa, a quem chamou de “maravilhoso, super pai, baita marido, empresário e companheiro”. A apresentadora ainda destacou que o episódio lhe deixou triste, mas não estragou a viagem que fez com a família para Gramado, no Rio Grande do Sul.