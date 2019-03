Ana Hickmann comemora aniversário do filho com festa simples e caseira

Ana Hickmann comemorou o aniversário de seu filho, Alexandre, que completou cinco anos de idade na quinta-feira, 7. O garoto é fruto do relacionamento da apresentadora com o empresário Alexandre Côrrea.

Com uma decoração simples e uma festa caseira, a família se reuniu para cantar os parabéns. “Fizemos bolo, brigadeiro, pipoca doce e ele queria hambúrguer e batata frita”, disse ela no Instagram, mostrando os enfeites do evento.

Na manhã desta sexta-feira, 8, Ana Hickmann postou uma foto na rede social em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. “Que nosso dia de hoje seja pleno, feliz, iluminado e com muita energia. Parabéns para todas nós”, escreveu.