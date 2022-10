Ana Hickmann cai de cavalo e mostra hematoma: ‘Não quebrei nada mas dor continua’

Ana Hickmann usou o Instagram neste sábado, 15, para contar aos seus mais de 14 milhões de seguidores que sofreu um acidente ao andar a cavalo com a família, na última sexta-feira, 14. A apresentadora da TV Record, que está de férias, revelou que machucou as costas e mostrou o resultado publicando uma foto nos stories.

Em seu relato por meio de uma vídeo, Hickmann, que sofre com Condromalácia Patelar, um desgaste da cartilagem, falou que levou o animal para beber água e que seu joelho falhou na hora de descer da cela. “Férias é tudo de bom… Quem me conhece sabe que amo aventura, que gosto da natureza. Ontem, em uma dessas brincadeiras, levei um belo tombo… Literalmente caí do cavalo, você acredita?”, começou.

“Fiz duas horas de cavalgada com os meninos, uma delícia, tudo lindo demais. Fui levar o cavalo para tomar uma água, estava muito calor, quando fui descer, não contava que o meu joelho fosse falhar. Para quem não sabe, tenho Condromalácia nos dois (joelhos). O joelho falhou, não consegui me segurar, caí de costas, bati com as costas na mureta, no lugar onde os cavalos bebem água, durante uns dez minutos quase fiquei sem ar, bati a costela, estou com hematoma gigante nas costas, mas estou inteira. Acredito não ter quebrado nada. Só eu, atrapalhada, para fazer esse tipo de coisa”, relatou.

Depois, ela agradeceu as mensagens de carinho e deu mais informações sobre seu estado de saúde. “Estou com dor nas costas, não quebrei nada, mas, de qualquer maneira, conversei com o meu médico e na segunda-feira, vou fazer radiografia porque a dor continua muito grande. Além da costela, a pancada pegou um pouco da coluna, caí de costas, e ele quer ter certeza (que não houve fratura). E hoje estou de molho, literalmente, sem poder sair daqui, sem sol, sem piscina… Pior que não consigo nem rir que dói as costas”, finalizou.