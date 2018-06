Ana Furtado se emociona com surpresa no ‘Encontro’ e agradece fãs

A apresentadora Ana Furtado participou do Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, 25, e acabou se emocionando ao falar sobre a luta contra o câncer de mama.

“Uma onda de amor chega pra mim diariamente, a cada minuto, cada segundo. Isso tem me feito tão bem, me fortalecido tanto, todas as pessoas que encontro na rua, manifestações de carinho e solidariedade, isso faz tanta diferença”, contou.

Sobre os motivos que a levaram a expor sua doença ao público nas redes sociais, explicou: “Foi uma decisão muito corajosa, mas ao mesmo tempo muito certa do meu objetivo. Primeiro, como pessoa pública, quis me colocar como ferramenta de divulgação, de alerta para todas as mulheres. Que isso pode acontecer com qualquer uma – inclusive comigo, que sempre me alimentei bem, me cuidei, fiz esporte, não era fumante e não tinha doença na minha família, enfim, não tinha perfil.”

“A segunda é que quando você recebe o diagnóstico de câncer, ele vem cheio de tantos significados destrutivos e difíceis. A primeira coisa que você pensa é a morte, o medo, a insegurança, a culpa, a destruição. São tantas coisas difíceis, e naquele momento eu não estava sozinha”, prosseguiu.

Ana ressaltou que seus familiares e amigos se uniram em um “círculo de amor e apoio”, “mas, ao mesmo tempo, com todo esse carinho, me sentia sozinha e solitária”.

E destacou mais um motivo para tornar a doença pública: “Eu queria ajudar outras mulheres a fazer esse alerta e me sentir acompanhada, e poder apoiar também, livremente, com todo meu carinho, força e amor, todas as mulheres e pessoas que estão passando pelo mesmo que eu estou passando.”

Neste momento, Fátima levantou-se e anunciou que diversas das mulheres que haviam enviado mensagens para ela estavam ali no palco, o que deixou Ana visivelmente emocionada. Ela fez questão de cumprimentar pessoalmente todas e agradecer a surpresa.

“Que surpresa linda. Desculpa o choro, é de alegria, gente. Essas mulheres são muito especiais porque são muito guerreiras”, agradeceu.